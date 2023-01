Por Redação

A Polícia Civil do Tocantins por intermédio da 2ª Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa – 2ª DHPP de Araguaína, concluiu na última segunda-feira, 16, o inquérito instaurado para apurar as circunstâncias das mortes de dois adolescentes, de 14 e 17 anos, fatos ocorridos na noite do dia 2 de janeiro de 2022, e indiciou dois homens pelas duas mortes. As investigações da unidade especializada apontaram que as duas vítimas foram mortas após terem praticado dois roubos à mão armada na cidade.

O inquérito policial aponta que após a prática dos dois crimes, nas proximidades do Instituto Médico Legal de Araguaína, os autores levaram a motocicleta e também o aparelho celular da primeira vítima. Em seguida, os adolescentes abordaram outra vítima, um bombeiro militar, de quem subtraíram um aparelho celular e uma carteira, fato este ocorrido nas proximidades do Batalhão do Corpo de Bombeiros.

As investigações das 2ª DHPP também demonstraram que, no dia 2 de janeiro de 2022, os dois adolescentes estavam em um bar no setor Vila Azul, quando foram abordados por três indivíduos, os quais diziam ser policiais e estavam em um veículo Pajero de cor branca. Os dois teriam sido indagados sobre os crimes, sendo que o adolescente de 14 anos prontamente confessou os fatos e apresentou um aparelho celular que foi posto em cima da mesa.

As duas vítimas foram colocadas dentro do carro, para que mostrassem onde estaria a motocicleta roubada. Algum tempo depois, o corpo do menor de 14 anos foi encontrado com marcas de disparos de arma de fogo após buscas realizadas por equipes policiais e também pela família. No outro dia, já na manhã do dia 3, o corpo do segundo adolescente também foi localizado, próximo a um balneário na cidade.

Das investigações

Ainda na manhã do dia 3, um sargento da Polícia Militar se apresentou à delegacia de Polícia Civil informando que era pai da vítima que teve a moto roubada, tendo sido avisado por ela logo após ter sido roubada pelos dois indivíduos.

De imediato, o policial, que estava de folga, se juntou a um amigo da filha e foram juntos procurar os autores, sendo que encontraram ambos em um bar na Vila Azul. No local, eles teriam confessado os crimes e teriam se prontificado a mostrar o local onde tinham escondido a motocicleta.

Segundo a versão do policial, ao chegar no matagal, o amigo da filha ficou à espera, quando o sargento entrou em uma área de mata com os dois adolescentes, momento em que, os suspeitos teriam tentado tomar a arma do PM, resultando em uma troca de tiros onde o menor de 14 anos teria vindo a óbito e o outro conseguido fugir.

Dos indiciamentos

O inquérito da Polícia Civil revelou que os dois adolescentes teriam sido levados até o matagal para mostrar onde estava à motocicleta roubada, e uma vez no local, foram alvejados por disparos de arma de fogo, sendo que um deles morreu na hora e o outro foi encontrado morto a mais de 800 metros de distância.

Desse modo, com o encerramento das investigações, os dois indivíduos apontados como autores foram indiciados por duplo homicídio qualificado e fraude processual, uma vez que houve alterações na cena do crime. O inquérito policial foi remetido ao Ministério Público e ao Poder Judiciário para a realização das providências que se fizerem necessárias.