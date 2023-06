Share on Twitter

Por Wesley Silas

A Polícia Civil do Tocantins, por meio da 87ª Delegacia de Polícia (2DP-Gurupi), na tarde de hoje, após trabalho rápido de investigações, identificou a autoria e recuperou objetos roubados em uma residência no setor Park dos Buritis durante o feriado do padroeiro de Gurupi, Santo Antônio, na terça-feira, 13, após o indivíduo ter rendido um morador portando uma arma de fogo e levou diversos objetivos domiciliar.

“Após diligências, com apoio de agentes de polícia civil da 89DP e Deic Sul foi feito a prisao do indivíduo em poder dos objetos roubados e da arma de fogo utilizada no assalto, bem como uma certa quantidade de droga”, informou a Polícia Civil.

Conforme os policiais o autor confessou o crime e ficará agora a disposição da Justiça após a lavratura do A.P.F. e será conduzido para a CPP desta urbe.