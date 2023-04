da redação

Entre os acusados a sentarem no banco dos réus, nesta temporada, está o homem suspeito de planejar ataque em escolas de Palmas, no ano passado. A prisão aconteceu em janeiro de 2022 e, desde então, o homem está preso na Casa de Prisão Provisória de Palmas (CPP) onde aguarda julgamento, já marcado para o dia 20 de junho.

De acordo com a denúncia do Ministério Público (MPTO), o acusado corrompeu dois adolescentes e com eles se associou para praticarem homicídios contra pessoas menores de 14 anos, e para os quais se armaram com armas brancas e de fogo. Ainda segundo a denúncia, o acusado induziu e instigou os adolescentes ao suicídio, firmando com eles um “pacto de morte”.

Durante o curso do processo foram ouvidas seis testemunhas, incluindo policiais que participaram da investigação e os adolescentes envolvidos no caso, além do interrogatório do acusado. Depois das alegações finais das partes, foi proferida decisão encaminhando o acusado para julgamento pelo Tribunal do Júri pelos crimes de induzimento ou instigação ao suicídio, com a pena duplicada por ter como alvos vítimas menores de idade e ter sido realizada por meio de redes sociais, além de associação criminosa com participação de adolescentes para a prática de crimes hediondos e corrupção de menores. O somatório das penas desses crimes varia de seis anos e seis meses a 21 anos de reclusão.

Relembre o caso

Em janeiro de 2022, a Polícia Civil prendeu um jovem de 18 anos e apreendeu dois adolescentes, após suspeitar que eles estavam planejando ataques em escolas da Capital. A investigação foi aberta após os três fazerem publicações com ameaças na internet. À época, segundo informações da Secretaria da Segurança Pública (SSP), o grupo foi desarticulado durante uma operação da Divisão Especializada de Repressão a Crimes Cibernéticos (DRCC), com o apoio do Ministério Público do Tocantins (MPTO).

Temporada do Tribunal do Júri

Conforme cronograma divulgado pela Primeira Vara Criminal de Palmas, nesta segunda-feira (17/4), o primeiro julgamento, a ser realizado no dia 30/5 (terça-feira) levará para o banco dos reús o acusado Gabryel de Andrade Correa; no dia 1º de junho (quinta-feira), será julgado Genilton Ferreira Reis; no dia 6/6 (terça-feira) Wpresley Borges do Nascimento; no dia 13/6 (terça-feira) , será julgado o acusado Wesley Carvalho da Silva; dia 15/6 (quinta-feira), acontece o julgamento de Gerson Nogueira Lopes; no dia 20/6 (terça-feira); será julgado Gabriel Sousa Pereira e, por fim, 22/6 (quinta-feira), acontece o julgamento de João Abílio.

As datas de 27 e 29 de junho estão reservadas para inclusão de processos com réus presos que tenham sido conclusos após a publicação da portaria que determina os dias de júri ou processos redesignados (marcados para uma nova data) dentro da própria temporada de júri.