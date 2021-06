O réu Alex Santos Silva, conhecido como Fininho, foi condenado a 32 anos de prisão pelo assassinato do ex-vereador de Formoso do Araguaia, Divino Ferreira de Assis, de 67 anos. A vítima foi assassinada dentro da própria casa no setor Vila Independência, em Gurupi.

por Régis Caio

O júri foi realizado nesta quarta-feira (16) no fórum de Gurupi e o acusado foi condenado por homicídio qualificado, tendo uma pena de 32 anos e oito meses de reclusão.

“O acusado foi o autor dos disparos de arma de fogo que atingiu Divino Ferreira de Assis e o crime foi cometido mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima e ainda contra pessoa maior de 60 anos”, relata a decisão judicial.

Confira a sentença

O crime

O caso aconteceu em novembro de 2018 no bairro Vila Independência, região oeste de Gurupi. Segundo informações da Polícia Civil, Divino Pereira de Assis, de 67 anos, foi morto com dois tiros em sua casa. Ainda de acordo com a Polícia, dois suspeitos chegaram em um carro e chamaram pela vítima, na sequência o idoso foi atingido por dois tiros. Os tiros acertaram o peito e as costas de Assis, que morreu na hora. Divino foi vereador em Formoso do Araguaia nos anos 2000 e 2004.

Prisão do autor

Alex Santos da Silva foi preso ainda em 2018, após investigação feita pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Gurupi (DHPP). O acusado foi detido em Dianópolis, na região sudeste do Tocantins.

O delegado responsável pelo caso, Hélio Domingos, disse na época que o suspeito tinham mandado de prisão expedido por suspeita de vários crimes nas cidades de Gurupi, Peixe, Miracema, Paraíso do Tocantins e Palmas.