Por Redação

O réu, embriagado, dirigia um automóvel em alta velocidade (90 km/h, quando a velocidade permitida era 40 km/h) e na contramão, quando colidiu com a motocicleta da vítima.

Johannes não prestou socorro à vítima, fugiu do local do crime e, quando preso, admitiu aos policiais que havia consumido bebida alcoólica.

O promotor de Justiça Breno Simonassi, integrante do Núcleo do Tribunal do Júri, fará a sustentação das teses de acusação, reforçando que o denunciado assumiu o risco de produzir o resultado morte, no momento em que conduziu embriagado e em alta velocidade.

O MP ainda vai defender a qualificação da conduta como meio cruel, por não prestar socorro, o que contribuiu para o aumento do sofrimento da vítima. (Shara Alves de Oliveira/MPTO)