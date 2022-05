por Wesley Silas

Joaquim Bispo Costa Filho está sendo investigado pelo homicídio da sua ex-namorada, a empregada doméstica Luiza Helena Pereira Lima, de 38 anos, em Aparecida de Goiânia (GO). A polícia goiana chegou a suspeitar que ele estaria em Gurupi, onde reside familiares dele, mas as investigações apontaram que ele estava em São Valério e fugiu para Paranã, onde foi preso neste domingo, 15.

De acordo com o irmão de Luiza, Magno Pereira de Lima, 42 anos, no dia 06 de maio, a família de Luiza estava reunida para programar e definir as comemorações do Dia das Mães. Neste mesmo período em que Joaquim esteve na residência em que o casal morava, no Jardim Eldorado, em Aparecida de Goiânia. Ele teria levado pertences de Luiza, dentre eles roupas e documentos pessoais, além de ter tomado R$ 300 emprestados com a irmã dele e ter fugido com o carro da vítima. Um policial informou ao Portal Atitude que o homem teria assassinado e enterrado a vítima, após ela ter comentado que queria terminar o relacionamento abusivo.

A assessoria do 1º Distrito Policial de Aparecida de Goiânia que o caso segue com a delegada Luiza Veneranda, e que as investigações estariam “bem avançadas”. Porém, ela não dará entrevista para não prejudicar o andamento e falará no momento oportuno”

Luiza Helena Pereira Lima, três filhos, de 11, 17 e 20 anos. .