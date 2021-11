A forte chuva e vários buracos pela pista ocasionou vários acidentes no sul do estado nesta terça-feira (23). Segundo a polícia ocorreu capotamento e colisões entre veículos nos municípios de Aliança do Tocantins e Figueirópolis.

por Régis Caio

Entre Gurupi e Aliança aconteceu um dos capotamento entre veículos. Segundo testemunhas neste acidente só houve danos materiais.

Já em Figueirópolis ocorreu um acidente envolvendo dois automóveis a cerca de 20 km do município. de . “Chegamos no local juntamente com a equipe médica do hospital de Figueirópolis, identificamos um veículo com três vítimas no seu interior, nenhuma presa às ferragens, sendo que a mais grave, a equipe após imobilizar a cervical, imobilizou a cintura pélvica e removeu a vítima do interior do veículo”, informou o Corpo de Bombeiros.

Ainda segundo os parlamentares, a vítima estava consciente e queixava-se de dores na região pélvica. Já os demais envolvidos foram atendidas pela equipe médica e transportada por ambulâncias do município até o hospital.