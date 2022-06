Share on Twitter

por Redação

Segundo a Polícia Militar a prisão dos dois homens aconteceu após compartilhamento de informações entre a Polícia Federal e a PM, por meio da agência de inteligência no Tocantins.

“Foi acionado o grupamento com operações com cães em Alvorada e está sendo preso dois indivíduos com células falsas. A quantidade ainda não foi computada e o mapeamento da Polícia Federal indica o envio pelo Correios”