Pessoas privadas de liberdade da Unidade Penal de Palmas participaram de um encontro religioso com o pastor da Universal nos Presídios (UNP) e receberam Bíblias Sagradas

por Shara Rezende/ via ascom

A assistência religiosa, com liberdade de culto, a pessoa privada de liberdade é dever do Estado, com o objetivo de prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade. Diante disso, na manhã da terça-feira, 16, o pastor da Universal nos Presídios (UNP) e gestores da Secretaria de Estado da Cidadania e Justiça (Seciju) promoveram um momento de oração e evangelização com os custodiados da Unidade Penal de Palmas, com entrega de Bíblias Sagradas e exemplares do livro Como Vencer a Depressão.

O responsável pela UNP no Tocantins, pastor Rogério Santos, conduziu a celebração religiosa. “Sabemos que quanto mais a palavra de Deus estiver nas prisões, mais fácil será a ressocialização da pessoa aprisionada, pois a palavra de Deus conforta e acalenta dando bons pensamentos e vontade de serem pessoas melhores”, ressaltou o pastor.

O custodiado S.R.N participou do encontro de evangelização e entregou sua vida para Deus. “Para mim esse foi um momento muito importante, receber uma autoridade religiosa e me conectar com Deus, esse foi mais um passo para uma vida melhor lá fora. A Bíblia que eu recebi usarei como uma espada contra os pensamentos ruins e para continuar tendo esperança em uma vida melhor”, afirmou.

O superintendente de Administração dos Sistemas Penitenciário e Prisional da Seciju, Orleanes de Sousa Alves, explicou que o momento de oração foi uma forma adaptada, devido a Pandemia da Covid-19, para prestação da assistência religiosa dentro da Unidade Penal de Palmas. “Esse devocional faz parte da nossa tentativa de ofertar a assistência religiosa, visto que as atividades foram suspensas com a finalidade de preservar a saúde das pessoas privadas de liberdade em relação ao novo coronavírus. E agora estamos buscando formas de voltar com esse tipo de serviço de forma segura”, explicou o superintendente.