Por Redação

Como resultado da Operação Tolerância Zero, operação permanente e integrada do Governo do Tocantins, Gurupi, a maior cidade do Sul do Estado, alcançou a marca de 90 dias sem o registro de um único caso de homicídio.

O resultado positivo é comemorado pela Secretaria da Segurança Pública do Tocantins, que através da Polícia Civil, e, em Gurupi, da 3ª Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (3ª DHPP) tem empreendido todos os esforços para que a população tenha mais segurança.

O delegado José Júnior, que comanda a DHPP, lembra que o último homicídio registrado na cidade ocorreu em 10 de dezembro de 2022. Esse número positivo contrasta com a quantidade de homicídios registrados no mesmo período no ano anterior (10 de dezembro de 2021 a 10 de março de 2022), quando foram registradas oito mortes.

A diminuição dos crimes contra a vida tem a grande contribuição da atuação eficiente e célere na apuração dos homicídios ocorridos em Gurupi, onde, no ano de 2022, diversas pessoas foram indicadas como lideranças locais de facções criminosas e presas por executarem ou participaram da morte de desafetos rivais.

“Esses quase 100 dias merecem ser celebrados, pois é o resultado de muito esforço e de uma luta constante para que a população esteja sempre protegida e possa levar a vida com mais segurança. Atingir essa importante marca nos enche de orgulho, pois sabemos que a população e, sobretudo, as famílias que perderam entes queridos esperam que os casos sejam resolvidos e que os suspeitos sejam indiciados e presos, por isso, sempre estamos dando o nosso melhor”, frisou o delegado.

Para o delegado-regional Joadelson Rodrigues Albuquerque, que é titular da 7ª Delegacia Regional de Polícia Civil, 90 dias sem morte é motivo de orgulho e satisfação e demonstra que a Polícia Civil do Tocantins está cumprindo seu papel na repressão à criminalidade e promovendo a celeridade das investigações dos crimes contra a vida.

O delegado reforça que em decorrência dos inquéritos relatados pela 3ª DHPP, vários indivíduos foram condenados, pelo Tribunal do Júri, a penas de reclusão que superam, muitas vezes, os 20 anos, demonstrando a excelência do trabalho investigativo e dos inquéritos que são finalizados e enviados ao Poder Judiciário e ao Ministério Público.

“Este número é resultado de muito esforço e dedicação de toda a equipe que compõe a 3ª DHPP. Significa ainda que nenhuma pessoa teve sua vida ceifada e seus planos interrompidos pela violência, o que indica que estamos no caminho certo. Essa marca faz com que tenhamos ainda mais responsabilidade no sentido de manter o padrão de investigação”, disse a autoridade policial.

O secretário da Segurança Pública do Tocantins, Wlademir Costa, também destaca sua satisfação em ver o Tocantins alcançando números positivos na segurança. “Tivemos Araguaína comemorando meses sem homicídios e agora em Gurupi. Estamos colhendo frutos de muito esforço da Polícia Civil e um trabalho conjunto com as demais forças de segurança, através da Operação Tolerância Zero. Muitos números positivos ainda estão por vir”, disse o secretário.