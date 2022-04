Share on Twitter

Share on Facebook

Três adolescentes, suspeitos de causar danos a placas de sinalização de Formoso do Araguaia foram identificados pela Polícia Civil do Tocantins (PC-TO), por meio de ação realizada por policiais civis da 84ª Delegacia daquela cidade.

Da redação

Os fatos ocorreram na noite do último domingo, dia 10, quando várias placas de sinalização espalhadas pelas ruas do Setor Jardim Planalto foram encontradas caídas e algumas quebradas. De imediato, a Polícia Civil deu início às investigações e, contando com o auxílio da população e também de divulgação de imagens, foi possível identificar os três adolescentes infratores como os causadores dos danos.

Desse modo, foi lavrado um Boletim de Ocorrência Circunstanciado (BOC), contra os menores, os quais responderam pelo ato infracional de dano ao patrimônio público. Após serem ouvidos pela autoridade policial, os menores foram entregues aos seus representantes legais, os quais apresentarão junto à Promotoria de Justiça.

A Polícia Civil alerta que, destruir, deteriorar ou inutilizar patrimônio público é crime e está previsto no Art. 163 do Código Penal. O ilícito pode resultar em uma pena de detenção de um a seis meses ou multa. Nesse sentido, a PC-TO ressalta a importância das denúncias sobre esse tipo de crime, que traz muitos transtornos e prejuízos a toda comunidade.