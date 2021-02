Share on Twitter

Uma operação da Denarc Tocantins e do Gaeco (Grupo de Atuação de Combate ao Crime Organizando do Ministério Público), com apoio da Deic de Gurupi resultou na apreensão de 100 quilos de maconha em Gurupi.

Por Régis Caio

Segundo informações da Denarc, a droga foi apreendida na entrada de Gurupi, no trevo sul da cidade. Os investigadores fizeram a abordagem em um veículo gol e encontraram a droga acondicionada em caixas. Um homem de 50 anos, que conduzia o carro, foi preso em flagrante.

Ainda segundo a Polícia Civil, a droga é oriunda do cartel goiano e seria distribuída em todo Tocantins. Um dos carregamentos seria deixado em Gurupi e o restante em demais cidades do estado. O suspeito preso foi levado para a Delegacia de Flagrantes e foi autuado por tráfico de interestadual de drogas.