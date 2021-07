A Polícia Militar teve melhora considerável nos índices durante o balanço do primeiro semestre do ano de 2021. Tendo como decorrência aumento de 8.708% em apreensões de drogas, aumento de 233% na recuperação de veículos roubados/furtados e queda de 55% no registro de roubos de veículo.

O comando do 4° Batalhão de Polícia Militar (4º BPM), TC W Costa demonstra por meio do balanço quantitativo das ocorrências atendidas no primeiro semestre de 2021 em toda área de abrangência da Unidade, um aumento acentuado na quantidade de apreensões de drogas, munições e armas de fogo. Os números revelam a apreensão de mais de 113 quilos de drogas (maconha, crack e cocaína), perfazendo um aumento de 8.708%, em relação à quantidade de entorpecentes apreendidos no primeiro semestre de 2020 (pouco mais de 1 quilo).

Segundo análise do comando da Unidade, os dados positivos decorrem da atuação contínua e do comprometimento da equipe do 4º BPM, que através da realização de diversas operações, com emprego do policiamento voltado para o problema por meio da mancha criminal, informações de inteligência para as intervenções operacionais e o apoio da sociedade de bem, garantiram maior segurança à comunidade sul tocantinense.

“O gurupiense e toda população da área do 4º BPM tem sentido a presença policial com mais frequência por meio de bloqueios e barreiras policiais nas entradas de bairros e das cidades. Abordagens aos indivíduos que estão em situação de suspeição e um contato direto com a comunidade de bem que reportam situações de crime ou infração penal, com brevidade, é feita a intervenção policial ou a orientação para resolução do problema. Evitando que permaneça a impunidade e a reiteração de crimes pelo mesmo autor”. Ressalta o subcomandante do 4º BPM, Mj Dalla.

Os dados estatísticos evidenciam que no primeiro semestre de 2021, comparado ao primeiro semestre de 2020, o Batalhão Javaés obteve a diminuição de 23% no número de registro de roubos (189 para 128) e de 55% no registro de roubos de veículos (20 para 9), acréscimo de 50% em cumprimento de mandado de prisão (22 para 33), 24% na apreensão de armas de fogo (46 para 57), diminuição de 21% em ocorrências de homicídio (19 para 15) e 17% em tentativas de homicídio (36 para 30). Em relação ao registro de ocorrência de violência doméstica tivemos a diminuição de 26% (187 para 138).

Somente no primeiro semestre deste ano conseguimos recuperar 70 veículos com restrição de furto/roubo, um aumento de 233% (30 para 70) em relação ao mesmo período do ano de 2021.

Em relação à apreensão de drogas, o 4º BPM teve um aumento de 8.708% (1,308 para 113,94), fato que se deve ao trabalho comprometido de todos os integrantes do 4º BPM. Cabe ressaltar a fala do Comandante do Batalhão que as drogas são a porta para a maioria dos crimes, como: furto, roubo, homicídio, violência doméstica e estupro. São crimes que geram violência e incomodam a sociedade como um todo.

O Comandante do 4º BPM afirmou que embora o cenário atual seja desfavorável, os resultados vieram. “Graças a Deus e a qualidade da tropa do 4º BPM que está comprometida no combate à criminalidade e tem trabalhado com afinco para que o cidadão de bem tenha paz. Eles têm jogado para cima do ladrão. E os resultados vêm. Como patrulheiro, temos um lema: “ Durante uma abordagem ou se prende um ladrão ou se ganha uma amigo.”” Assim, o Batalhão tem realizado contínuas ações preventivas e repressivas, e vem alcançando resultados positivos no combate à criminalidade e à violência, visando servir e proteger a sociedade com excelência.

O Comandante ainda destacou o apoio da sociedade de bem que tem contribuído muito com a melhora da segurança na região. “O cidadão de bem, além de ser o nosso patrão, pois paga os impostos de onde vem os nossos salários, merece nosso apreço e empenho, ele tem a responsabilidade de cuidar uns dos outros e ajudar a polícia militar com informações para evitar que o crime ocorra e para prender os criminosos.”