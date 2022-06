por Wesley Silas

A Plenária Progressistas contou com a presença de vários líderes políticos de Gurupi e região de grupos antagônicos como vereadores da base da prefeita Josi Nunes, exceto a presença do ex-prefeito Laurez Moreira e do deputado Gutierres foi comandando presidente do diretório estadual, a senadora e pré-candidata à reeleição Kátia (Progressistas) que trocou ideias sobre projetos para a região sul do Tocantins e no final ela comentou sobre o resultado do sobre a decisão do TRE/TO, por 6 votos a 1, em que a Justiça Eleitoral reconheceu a ausência de ilegalidade e irregularidade na eleição municipal de Gurupi no caso da denúncia apresentada pelo candidato Gutierres Torquato e Eduardo Fortes. A senadora considerou que a decisão não foi uma questão dela eleitoral e não é uma questão de corrupção.

“Eu quero confessar para vocês o meu alívio em relação a decisão (no TRE) da prefeita Josi Nunes. Eu não o apoiei, mas eu respeito as urnas e a decisão porque a questão dela é eleitoral e não é uma questão de corrupção por isso eu torço pela estabilidade porque eu sei o que aconteceu no Tocantins nestes últimos 12 anos nos trocas trocas de Governadores e não podemos deixar acontecer numa das cidades mais importantes do Estado com troca troca de prefeitos. Desejo boa sorte para ela e serei parceira dela, mesmo sendo adversária política, por ela ser a prefeita da cidade”, disse Kátia.

Assim como a senadora, Eduardo Fortes também comentou ao Portal sobre a decisão e num gesto de grandeza política disse que sua torcida será por Gurupi e que não irá recorrer junto ao TSE.

“A justiça decidiu e a gente torce para que Gurupi cresça e continue crescendo com a gestão da prefeita Josi Nunes. Hoje o meu foco é representar Gurupi e as regiões sul e sudeste na Assembleia Legislativa como pré-candidato a deputado estadual”, disse Fortes em entrevista ao Portal Atitude

Fortalecer a representatividade da região sul

A senadora disse o momento é de conscientização para que as regiões sul e sudeste voltem a ser bem representada na Assembleia Legislativa e no Congresso Nacional.

“Não vamos abrir mão de eleger os nossos. Olhem para este pessoal com tantos nomes como Eduardo Fortes, Dr. Maurício, Ivanilson Marinho como candidatos a deputados estaduais. Porque não podem ser eleitos e ser os nossos representantes? Podem e estão preparados para isso, assim como nosso pré-candidatos a deputados federais. Não estou aqui para justificar porque não temos deputados eleitos. Eu quero dizer que eu tentei fazer a minha parte e, só para região sul do Estado, foram mais de R$ 90 milhões e, especificamente, para cidade de Gurupi foram mais de R$ 50 milhões. Hoje para a Universidade Federal coloquei recursos no valor de R$ 2 milhões para criar o curso de veterinária num total do projeto no valor de R$ 9 milhões”, disse a senadora.

Seguindo no discurso da falta de representatividade na Assembleia e Câmara Federal, a senadora Kátia defendeu a importância de aumentar a autoestima na região de Gurupi para que cidade receba mais investimentos provindos dos Governo Estadual e Federal. Ela também defendeu uma eleição tranquila e de paz, sem a opulência de sentimentos raivosos como tem acontecido nos últimos anos com a polarização das eleições.

“O gigantismo da região sul que está adormecido em berço esplendido, a partir destas eleições vamos virar o jogo e tirar o atraso e o esquecimento da nossa região sul e sudeste do Estado. Quero muita lucidez e muita paz para que nós possamos ter uma eleição tranquila e não uma eleição violenta. Nós queremos que os extremos ser comportem e que povo possa esperar e que nós possamos levar e conduzir as eleições nacionais majoritárias e a do Estado como um exemplo para o povo do Brasil – que possamos ter o nosso lado e escolha sem o radicalismo, sem preconceito, sem violência porque é isso que o povo brasileiro espera de nós e eu tenho a certeza absoluta que as eleições no Tocantins serão eleições de paz”, arrematou.