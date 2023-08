Por Raquel Oliveira / Ascom Deputado Eduardo Fortes

Foi aprovado em sessão ordinária no plenário da Assembleia Legislativa do Estado (Aleto), nesta quarta-feira, 02, projeto de lei de autoria do deputado Eduardo Fortes que institui o programa de incentivo à implantação de hortas comunitárias no Estado de Tocantins. O PL agora segue para sanção do governador Wanderlei Barbosa.

“É um projeto importante pelo alcance social, pois envolve a segurança alimentar, inclusão social e inclusão produtiva”, destacou Eduardo Fortes ressaltando estudo da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar que registra que 280 mil tocantinenses estão em situação de fome. Deste total 130 mil são crianças.

Exemplo

O parlamentar já desenvolve em Gurupi e municípios região Sul há mais de sete anos o projeto Horta Comunitária, garantindo na mesa de milhares de famílias tocantinenses e instituições de caridade hortifrútis de qualidade e nutritivos.

“Os benefícios de ter uma Horta Comunitária em uma localidade são incontáveis, tanto para quem trabalha – remunerada ou voluntariamente – no projeto, quanto para a comunidade como um todo. Esse tipo de iniciativa possibilita o desenvolvimento de um senso de comunidade sólido na região, além de ser um nobre instrumento de transformação e promoção de saúde e qualidade de vida”, detalhou Fortes comemorando a aprovação do projeto pela Aleto.