Nesta segunda-feira, 19, a Prefeitura de Gurupi, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e coordenação de Imunização, dará continuidade à vacinação contra Covid-19 às pessoas de 67 anos e iniciará a imunização do público de 66 anos.

Por Redação

A vacina que será ministrada nesta edição é a AstraZeneca e a aplicação acontecerá na Policlínica e UBS Sol Nascente, a partir das 8 horas e até o horário em que durar as doses. As pessoas que preferirem podem ir em seus veículos e tomar a dose sem sair de dentro do carro, mas quem não for de carro contará com tendas e cadeiras com distanciamento para aguardar a vacina.

A coordenadora de Imunização, Jucileia Lima, alerta às pessoas que forem vacinar que não deixem de levar o cartão de vacinação, CPF, RG e cartão SUS.