Pessoas com fé experimentam maior bem-estar, aponta nova pesquisa

Por Redação

Pessoas com fé experimentam um bem-estar maior do que pessoas não religiosas, revelou uma nova pesquisa, divulgada na semana passada.

O estudo “Fé e Bem-Estar: A Conexão Mundial entre Espiritualidade e Bem-Estar”, da Gallup em parceria com a Radiant Foundation, mostrou que pessoas religiosas tiveram uma pontuação maior no índice de satisfação com sua vida.

Os pesquisadores perguntaram a 1,5 milhão de pessoas em 152 países se elas se divertiram, sorriram ou riram muito, foram tratadas com respeito, aprenderam alguma coisa ou se sentiram bem descansadas, entre 2012 a 2022.

Entrevistados que possuem fé apresentaram uma pontuação média de 69 pontos, enquanto pessoas não religiosas tiveram 65 pontos no índice de experiência positiva.

O relatório apontou que mais 160 milhões de adultos têm mais experiências positivas do que adultos sem crença.

Em relação ao índice de vida social – que mede se as pessoas estão satisfeitas com a sua “oportunidade de conhecer pessoas e fazer amigos” e se têm com quem contar durante momentos difíceis – os religiosos tiveram uma pontuação média de 77,6 e os não religiosos 73,7 pontos.

Segundo a pesquisa da Gallup, as pessoas de fé também são mais otimistas (49,4 pontos) do que as sem fé (48,9).

Satisfeitos apesar das dificuldades

Em contraponto, mesmo experimentando mais bem-estar, os religiosos apresentaram uma pontuação maior no índice de experiência negativa, que mede a frequência com que um indivíduo sentiu preocupação, tristeza, raiva, estresse e dor física.

As pessoas com crenças religiosas tiveram 31,4 pontos e os entrevistados não religiosos 29,9 pontos no índice.

O estudo ainda descobriu que pessoas de países mais religiosos têm uma pontuação mais elevada nos índices de bem-estar do que aquelas de países menos religiosos.

FONTE: GUIAME, COM INFORMAÇÕES DO THE CHRISTIAN POST