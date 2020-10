Peixe | Com foco na empregabilidade dos estudantes, Zé Augusto se compromete iniciar programa “Jovem Aprendiz”

A juventude prosseguirá tendo mais acesso a chances de educação, desenvolvimento humano, e ao primeiro emprego com a continuidade da Gestão do atual prefeito de Peixe e candidato à reeleição, Zé Augusto (DEM). Um dos compromissos é iniciar o programa Jovem Aprendiz dando oportunidade de profissionalização para os jovens estudantes do município.

Por Redação

Com o Jovem Aprendiz, a Gestão vai proporcionar vias de acesso ao primeiro emprego, inserindo esses jovens no mercado de trabalho por meio de um programa que combina formação teórica, desenvolvimento de competências, e atividades práticas.

“Se os nossos adolescentes e jovens tiverem acesso a oportunidades irão conseguir construir um futuro mais próspero, ao mesmo tempo em que ficarão mais longe do mundo do crime e também das drogas. Por isso, iremos buscar essas parcerias com empresas, com a finalidade de inserir esse público no mercado de trabalho”, assegurou Zé Augusto, que destacou também que vai abrir as portas da Prefeitura para oferecer oportunidades de estágios aos estudantes.

Também são compromissos de Zé Augusto com a juventude de Peixe criar programas voltados para o incentivo a atividades físicas e ao esporte, com a implantação de academias ao ar livre, na cidade e nos povoados, além de fazer a manutenção adequada do ginásio e do estádio municipal.

Na área do conhecimento, Zé Augusto vai facilitar o acesso de jovens à internet, criando salas de informática em todas as instituições de ensino do município, além de continuar a promover projetos culturais e educacionais que absorvam os demais tipos de inteligência e capacidade jovem, além da intelectual, como por exemplo a inteligência musical.

Na parte de cursos profissionalizantes, Zé Augusto vai continuar incentivando a oferta de vagas aos jovens e adolescentes, e ampliar a parceria com as instituições do Sistema S (Senai, Sesc e Senac). Também vai continuar apoiando e melhorando ainda mais o transporte de estudantes para Gurupi.

“O jovem precisa pensar, precisa de liberdade e precisa ser ouvido. Temos feito uma Gestão que já tem colocado em prática várias ações que vem mudando a vida do jovem peixense, mas podemos fazer mais e avançar nesse sentido. E é isso que estamos propondo no nosso Plano de Governo para os próximos quatro anos. O progresso não pode parar”, garantiu Zé Augusto.