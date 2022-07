Consultado pelo Portal Atitude, o ex-secretário de Saúde, Vânio Rodrigues, – com atuação na gestão do ex-prefeito Laurez, no Hospital Geral de Araguaína e na gestão atual da prefeita Josi Nunes com Secretário de Saúde, informou que a UPA de Gurupi foi habilitada por uma Portaria de 2014, nela seu enquadramento foi tipo II. Porém, em atualização da Política desse serviço (RUE), saiu outra portaria em 2017, seguindo novos critérios postos, essa UPA seria tipo I, conforme sua população. Nesta última portaria (2017), exigência versa apenas por quantitativo/médicos/turno, presume-se clínicos.

“No caso de especialidades em Pediatria, dependerá de análise técnica local (demanda), podendo ser proposto ao Ministério da Saúde, visando incremento financeiro, previsto instrumento justificando aumento capacidade instalada). Por fim, trata-se de especialidade escassa no Estado que não tem encontrado nem para abrir leitos intensivos (UTI)”, avaliou.