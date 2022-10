por Wesley Silas

O Padre Wesley Borges Fernandes, 35 anos, era natural de Gurupi, foi pároco na Paróquia do Senhor do Bonfim, em Aurora do Tocantins e faleceu decorrente um câncer no estômago. Ele foi ordenado no dia 26 de novembro de 2016 e era filho do casal Vilma Borges e Nelson Fernandes.

“Nos solidarizamos com familiares e amigos neste momento de dor e saudade eterna, rogando a Deus o conforto a todos e decretamos luto oficial no âmbito municipal por três dias”, informou o prefeito Nei Nascimento, Aurora do Tocantins.

Várias autoridades eclesiásticas e políticas como o vice-governador eleito, Laurez Moreira, a prefeita Josi Nunes, a Universidade de Gurupi (UNIRG), a Paróquia Catedral Nossa Sra. das Mercês de Porto Nacional representada pelo Bispo Dom Romualdo Matias, pelo pároco Pe. Eldinei Carneiro e pelo vigário Pe. Rafael Ferreira e a Paróquia Santo Antônio de Gurupi representada pelo Pe. Deusimar Correia Dias, pelos Vigários Juarez Gomes da Silva e pelo Pe. Vilmário Soares Lustosa manifestaram profundo pesar pelo falecimento do Pe. Wesley Borges Fernandes.

Nota de Pesar e luto oficial

A Prefeitura de Aurora, manifesta seu pesar, pelo falecimento do Padre Wesley Borges Fernandes, ocorrido nesta segunda-feira, 17 de outubro.

Ex-pároco da nossa Paróquia do Senhor do Bonfim, foi nomeado no dia 16 de novembro de 2016, onde atuou com dedicação e devoção, também foi diretor do Colégio Estadual, deixando seu legado de servo, defensor das causas sociais, intercessor e amigo de todos.

Nei Nascimento

Prefeito Municipal

Aurora do Tocantins, 17 de outubro de 2022