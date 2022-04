por Wesley Silas

No último sábado, 23, após matéria publicada no Portal Atitude, o governador do Estado do Tocantins, Wanderlei Barbosa, confirmou que vai emitir ordem de serviço para a retomada das obras de pavimentação da rodovia TO-365, do entroncamento da BR-153, em Gurupi, ao povoado do Trevo da Praia no próximo dia 2 de maio, e confirmou que o Estado investirá R$ 70 milhões para concluir a obra. “Desde que assumi o Governo nós fizemos um planejamento de gestão para o período pós chuva e esse trecho é prioridade”, disse o governador.

A promessa da obra já foi rotulada pelo escritor Moura Lima como “conversa mole para político embromador”, devido a falta de constância em seu andamento, o que deixou muitos moradores de Gurupi e da região sul descrente da sua conclusão.

“Dia 2 de maio o Governador Wanderlei Barbosa dará ordem de serviço para o reinício das obras da TO 365 que sai de Gurupi ao Trevo da Praia. A maioria das pessoas da região não acreditam mais depois de muitos anos de promessas eleitoreiras e descaso. O governo pagou a fatura devida a empresa construtora da obra (um pequeno trecho executado). Estou confiante que agora vai.” Senadora Katia

A execução rodoviária, terraplanagem, drenagem, pavimentação asfáltica e obras de arte corrente para implantação da Rodovia TO-36, entre a BR-153 ao KM 50 no Trevo da Praia continuará sendo feita pela empresa Consórcio Gurupi, vencedor da licitação no valor de R$ 68.609.543,21.