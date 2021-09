Share on Twitter

O governador do Estado do Tocantins, Mauro Carlesse, assina nesta quarta-feira, 1° de setembro, a Ordem de Serviço para o início das obras de pavimentação asfáltica e drenagem da TO-255, de Lagoa da Confusão a Barreira da Cruz. Esperada há mais de 30 anos pelos moradores, a rodovia vai beneficiar uma das regiões de maior produção agropecuária do Estado, além de facilitar o acesso à Ferrovia Norte-Sul, importante rota para escoamento das produções agrícolas.

O trecho a ser construído tem 47,29 km de extensão e deve ser entregue em até 860 dias. O valor do investimento é de R$ 47.163.515,85. Pela estrada, passam diariamente cerca de 250 caminhões, transportando calcário, melancia, arroz, feijão e soja. A rodovia é também um importante trajeto para o transporte escolar dos alunos da zona rural e comunidades indígenas da região da Ilha do Bananal.

A obra faz parte do programa Tocando em Frente, idealizado pelo governador Mauro Carlesse, que prevê um investimento de mais de R$ 254 milhões em obras na Regional Oeste de Paraíso. Entre as ações está prevista também melhoria na infraestrutura urbana em todos os municípios da região.

“Enquanto deputado eu já trabalhava para que esse sonho da rodovia TO-255 saísse do papel, mas o Estado passou por períodos de grandes dificuldades, depois veio a pandemia, e agora, graças a Deus e ao esforço de toda Gestão, nós vamos lançar essa obra e tantas outras que estavam paradas pelo Tocantins, e colocar o Estado de novo no caminho do desenvolvimento econômico”, destaca o governador Mauro Carlesse.

O ato de assinatura da Ordem de Serviço ocorre por volta das 11h30 em Lagoa da Confusão.