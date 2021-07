Share on Twitter

Share on Facebook

Por Wesley Silas

Antônio Baltazar iniciou sua trajetória de fé cristã evangélica como pastor em Gurupi, após chamamento divino, abandonou uma carreira de empresário bem sucedido no ramo de oficina e autopeças.

O nome do Pastor Baltazar foi noticiado pelo pastor Samuel Cássio Almeida, filho do Bispo Primaz Mundial do Ministério Madureira, pastor Manoel Ferreira.

Até então, o pastor Antônio Baltazar presidia a IAD em Bauru-SP, onde promoveu crescimento exemplar em números de fiéis da Igreja que tem 75 anos de história. Agora em Gurupi, ele terá o desafio de continuar o excelente trabalho deixado pelo pastor João Feitosa, entre eles a conclusão da Catedral da Igreja, considerado como o maior templo evangélico da região Norte do País.

O pastor e presidente do Ministério de Madureira da Assembleia de Deus de Gurupi, João da Cruz Gomes Feitosa, 64 anos, faleceu na madrugada da sexta-feira, 09, em Brasília-DF, após lutar por 04 meses para se recuperar da Covid-19.

O pastor encontrava-se internado no hospital em Brasília da Rede D’Or desde o dia 22 de março, após ser transferido do Hospital da Unimed de Gurupi para prosseguir tratamento decorrente ao vírus.

A cerimônia fúnebre mostrou o carisma do pastor com a presença de milhares de pessoas de várias regiões do Brasil.