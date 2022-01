Share on Twitter

Pastor Adolfo como popularmente é conhecido esteve afastado do ofício pastoral por quase 50 dias, depois de realizar um procedimento cirúrgico no pulmão para retirada de nódulo benigno, realizado em Brasília pelo conceituado cirurgião Humberto Alves de Oliveira no hospital Santa Helena.

Da redação

O pastor ressaltou que alguns o queriam morto, mas pra honra e glória de Deus está mais vivo do que nunca, para realizar a evangelização e os trabalhos sociais que vem realizando a mais de uma década em nosso município.

Na noite deste último domingo (23) ele retomou suas atividades eclesiásticas cautelosamente.