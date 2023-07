Por Andréa Marques Paz/Governo do Tocantins

O Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins), por meio do Parque Estadual do Cantão (PEC), finalizou a 2ª campanha de monitoramento para a conservação das ariranhas. A ação integra o Programa de Monitoramento e Conservação das Ariranhas (Pró-Ariranha), criado pelo Governo do Tocantins, por meio da Portaria n° 70/2022, e ocorreu no último fim de semana.

Com duração de 10 anos, o programa é dividido em quatro campanhas anuais. A 2ª campanha deste ano foi realizada pela inspetora de recursos naturais do Naturatins, Aline Vilarinho, a guarda-parque Marina Morenna e a bióloga Samara Almeida, coordenadora do programa.

A ação consiste em monitorar e catalogar a espécie localizada nas imediações e no interior do Parque, visando à sua conservação. Conforme Aline Vilarinho, durante o percurso, a equipe encontrou sete grupos de ariranhas, sendo dois ainda não catalogados, e uma espécie solitária.

Aline Vilarinho explicou que para facilitar as ações, a equipe instalou cinco armadilhas fotográficas, além da utilização de drone para auxiliar nas buscas pelos lagos de difícil acesso. Ela informou, ainda, que além de mapear novas tocas, foi realizado o monitoramento das que já haviam sido mapeadas.

Conforme Aline Vilarinho, a ação foi bem sucedida, apesar da equipe enfrentar alguns desafios durante o percurso. “O intenso trânsito de embarcações, além de atrapalhar a rotina, contribuem para que as espécies evacuem de suas tocas e procurem por lugares tranquilos, com menor incidência do contato humano”, destacou.

Ação de Fiscalização

A inspetora ambiental do Naturatins informou que durante a ação, a equipe realizou também o monitoramento do turismo em relação à pesca na região do Parque. O intuito foi orientar sobre o uso sustentável dos recursos naturais e a importância da preservação das Unidades de Conservação (UCs). Na ocasião, segundo Aline Vilarinho, a equipe encontrou sinalizadores com indícios de rota de pesca predatória. Além disso, foram recolhidos cerca de 500 metros de rede de emalhar para pescado.





Sobre o Pró-Ariranha

O Governo do Tocantins, por meio da Portaria n° 70/2022, publicada no Diário Oficial do Estado (DOE), criou o Programa de Monitoramento e Conservação da Ariranha (Pró-Ariranha) no Parque Estadual do Cantão (PEC), região em que atua como um dos instrumentos para conservação das populações remanescentes de ariranhas.

Desenvolver ações institucionais em longo prazo, de modo a contribuir com a conservação da ariranha na região do PEC, é o objetivo do Pró-Ariranha, como explica a coordenadora do programa, a bióloga do Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins), Samara Almeida.

O programa compreende ações de gestão e pesquisa vinculadas à Gerência de Pesquisa e Informação da Biodiversidade (GPIB) do órgão ambiental, além das atividades de gestão e manejo das Unidades de Conservação (UCs) que formam o mosaico do Cantão, e ainda, firmar parcerias com instituições governamentais, de ensino e pesquisa e de organizações da sociedade civil.

