Por Wesley Silas

O Pe. José Marcos da Silva, vigário paroquial da Paróquia São Miguel Arcanjo em São Miguel do Araguaia GO, celebra o ano jubilar de 60 anos de evangelização, considerado bodas de diamante de história da igreja e para o segundo ele anunciou programadas como a Semana da Família, o festejo de São Miguel Arcanjo, Casamento Comunitário e a implantação do ECC – Encontro de Casais com Cristo.

Segundo o padre muitas coisas aconteceram ao longo desta história que envolvem seis décadas e continuam acontecendo no momento presente e, segundo ele, esta história pendurará para todo o sempre.

“Neste ano jubilar concluindo o primeiro semestre com a chegada dos novos padres, foram assim 150 dias intensos de missão em terras sãomiguelense, seis meses de árduo trabalho, porém um tempo gratificante”, avaliou o padre.