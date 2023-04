Share on Twitter

Por Redação

“O Tocantins é uma pedra preciosa que está sendo lapidada. Seremos o grande elo, reunindo Legislativo, Agroindústria e o Governo”, justificou o presidente da Frente Parlamentar da Agroindústria, Eduardo Fortes durante o evento que reuniu em seu lançamento deputados, representantes do segmento da agroindústria e secretários de Estado.

Ouvir, debater e acolher as demandas advindas da Agroindústria, a fim de propor ações e matérias legislativas que beneficiem o setor e intermediá-las junto ao Executivo, de forma que se concretizem. Com este objetivo foi instituída a Frente Parlamentar da Agroindústria, na tarde desta quinta, 27, na Assembleia Legislativa do Tocantins (Aleto).

O presidente da Aleto, Amélio Cayres (Republicanos), falou em nome dos 24 deputados da Casa e colocou-se à disposição da Frente.

“Temos o dever e a obrigação de ouvir essa categoria de grande relevância para o crescimento do Tocantins”, disse.

O vice-presidente da Frente, deputado Professor Júnior Geo (PSC), destacou seu papel, enquanto parlamentar, em fazer com que o Executivo dê sempre o melhor à população e aos setores que compõem o Estado. “Respeito e entendo o lado do Governo, mas busco um estado sólido e para todos os setores”, disse justificando sua forma de atuar à frente do Parlamento.

Todos os deputados presentes colocaram-se à disposição para contribuir ativamente com as demandas da Frente. Além dos já citados, estiveram presente Marcus Marcelo (PL), Eduardo Mantoan (PSDB), Leo Barbosa (Republicanos), Janad Valcari (PL), Eduardo Fortes (PSD), Luciano Oliveira (PSD), Claudia Lelis (PV) e Moisemar Marinho (PSB).

Representantes da Agroindústria

O presidente da Federação da Indústria do Tocantins (Fieto), Roberto Pires, e o presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Tocantins (Fecomércio), Itelvino Pizoni, reconheceram e parabenizaram Eduardo Fortes pela ideia e iniciativa de instituição da Frente.

“Acreditamos que, por meio desse instrumento, possamos gerar um ambiente mais favorável para a Agroindústria. Temos gargalos a serem resolvidos em conjunto, a exemplo da carga tributária e a redução do valor da energia no Estado”, disse Pires.

Representantes Governo

Os representantes do Governo, secretário de Estado da Agricultura, Pecuária e Agricultura, Jaime Café, e a secretária de Estado da Pesca e Aquicultura, Miyuki Hyashida, levaram à reunião o compromisso do Executivo em apoiar o projeto e citaram iniciativas e projetos do governador Wandelei Barbosa (Republicanos), direcionados à Agroindústria.

“O governador é sensível e já vem aplicando recursos direcionados a beneficiar a agroindústria, setor de grande importância para a nossa economia, a exemplo da busca e aplicação de recursos direcionados à infraestrutura, o que beneficia diretamente o setor”, argumentou Jaime Café.