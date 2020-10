Parente de paciente cobra atendimento neurológico no Hospital Regional de Gurupi

A moradora de São Valério da Natividade, Rosemira Costa Santos, buscou a reportagem do Portal Atitude para cobrar atendimento pelo médico Neurologista de plantão para atender sua cunhada, Rutelene Carvalho Santos. A Secretaria de Estado da Saúde (SES) também manifestou sobre o caso e afirmou que paciente foi “atendida pela equipe multiprofissional da unidade”.

por Wesley Silas

De acordo com Rosemira Costa Santos, no dia 27 de outubro a sua cunhada Rutelene Carvalho Santos, após sentir fortes sintomas de tontura e vômito foi encaminhada do Munícipio de São Valério da Natividade –TO para o Hospital Regional de Gurupi.

“Foi feito um atendimento muito bom pelos enfermeiros e equipe de apoio, recepção. Mas infelizmente aquele que é uma peça Imprescindível para o andamento e qualidade da saúde, estava ausente e não se teve notícias”, disse

Ela relatou que ate às 06h30 do dia 28/10/2020, o médico Neurologista de plantão, não teria comparecido ao hospital desde o horário da chegada da família.

Hoje dia 27/10/2020, deu entrada no HR de Gurupi a paciente Rutelene Carvalho Santos com fortes sintomas de tontura e vômito, sendo encaminhada do Munícipio de São Valério da Natividade -TO. E foi feito um atendimento muito bom pelos enfermeiros e equipe de apoio, recepção. Mas infelizmente aquele que é uma peça Imprescindível para o andamento e qualidade da saúde, estava ausente e não se teve notícias.

“As informações ainda que tímidas e temidas é que o médico costuma não aparecer no seu plantão. A situação é rotineira. Busco uma resposta: Por que um médico de plantão no Hospital Regional de Gurupi não aparece no plantão e nada acontece com este? Há alguma conivência de alguém? Há omissão neste caso?”, disse Rosemira Costa Santos ao sugerir a “ouvidoria abrir sindicância, investigação e quanto a situação”.

O que diz a SES

Em Nota de Esclarecimento, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) informou que a paciente citada “deu entrada no Hospital Regional de Gurupi (HRG) dia 27 de outubro, quando foi acolhida pela equipe do Pronto Socorro e encaminhada para a especialidade que seu quadro clínico exigia”.

Informou ainda que “a SES destaca que a paciente foi atendida pela equipe multiprofissional da unidade, com toda assistência necessária ao seu estado de saúde, e reavaliada na manhã de hoje pelo neurologista de plantão, sem desfalque de profissionais médicos”.