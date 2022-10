Por Wesley Silas

“Os dispositivos de controle de velocidade seguem atuando em caráter educativo, para que motoristas possam se habituar. As instalações e funcionamento dos equipamentos seguem o cronograma do Programa de Exploração da Rodovia (PER)”, informou ao PortalAtitude.

Segundo empresa, assim que superadas as fases de implantação (instalação física, ajustes sistêmicos, aferição e integração com a Polícia Rodoviária Federal), haverá o início da operacionalização por parte da PRF.

