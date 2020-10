Parceria ATM e IFTO leva cursos técnicos à distância para mais de 4 mil alunos em 34 Municípios

Entidades se uniram para mobilizar prefeituras a aderirem ao projeto de ensino à distância e oferecer cursos técnicos aos Municípios sem polo do IFTO

por Redação

Nesta quarta-feira, 21, ocorreu a aula inaugural dos cursos técnicos à distância do Instituto Federal do Tocantins (IFTO) que está capacitando mais de quatro mil alunos em 34 Municípios tocantinenses. O projeto inovador é fruto do resultado da parceria entre o Instituto e a Associação Tocantinense de Municípios (ATM), além de outras instituições e autoridades políticas. A ATM apresentou aos prefeitos a possibilidade de levar ensino técnico as localidades sem polo do IFTO, além de mobilizar os gestores municipais para que aderissem ao projeto.

Os estudantes dos Municípios estão se capacitando nas áreas de Administração, Agronegócio, Informática para Internet, Meio Ambiente e Serviços Públicos. No projeto, o IFTO está sendo responsável pela oferta dos cursos, por meio do Centro de Referência em Educação a Distância (Cread), bem como pela disponibilização dos professores e material didático de forma digital. Por sua vez, as prefeituras entram com espaço físico, internet, equipamentos de informática e antena com receptor de satélite e TV para receberem as aulas, servidores e manutenção.

Incentivo

O presidente da ATM e prefeito de Pedro Afonso, Jairo Mariano, participou da aula inaugural, ao deixar uma mensagem de incentivo aos milhares de alunos participantes. “Desejo muito sucesso aos alunos, que o conhecimento seja profícuo e colocado em prática na vida profissional futura de cada um de vocês, que nos auxiliarão a fazer do Tocantins um estado pujante, de grandes resultados, e que a nossa população, ao final, seja composta de pessoas bens sucedidas”, disse o presidente, ao agradecer o empenho de prefeitos e prefeitas pela divulgação, mobilização e organização dos cursos nas localidades.

Autoridades

A aula inaugural teve ainda a participação do senador Eduardo Gomes, da deputada Federal, Professora Dorinha Seabra Rezende, o reitor do IFTO, professor Antônio da Luz, a pró-reitora de Ensino do Instituto, Nayara Pajeú, o Secretário de Educação Profissional e Tecnológica, do Ministério da Educação, Wanderberg Venceslau, além de coordenadores e professores dos cursos que estão sendo ofertados.

Ampliação

Ainda em seu discurso, o presidente da ATM manifestou o interesse da entidade em ampliar o número de estudantes e Municípios contemplados com o ensino técnico à distância. “Nós temos plena certeza, e convicção de que ela será ampliada, nós temos um objetivo de chegar a 10 mil alunos e certamente nós conseguiremos, com a atuação, a presteza, o esforço de tantas mãos que nos ajudaram e continuarão nos ajudando para chegarmos a esse objetivo”, disse Jairo Mariano.

Os cursos são devidamente reconhecidos pelo MEC e os participantes que finalizarem a graduação serão certificados pelo IFTO.