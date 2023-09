Paralisada desde 2018, Governador Wanderlei Barbosa assina Ordem de Serviço para a conclusão do prédio sede do Ruraltins

Por Redação

O governador Wanderlei Barbosa assina, nesta quinta-feira, 21, a Ordem de Serviço (OS) para a conclusão da construção do prédio sede do Instituto de Desenvolvimento Rural do Estado do Tocantins (Ruraltins). Também assina a OS o gestor da pasta, Washington Ayres. As assinaturas da Ordem de Serviço serão realizadas no prédio em construção, do Ruraltins, (Av. NS 02, Qd. 302 Norte, lotes 1 e 2)

A retomada e conclusão da obra, que foi paralisada em 2018, visam melhores condições de trabalho aos servidores da extensão rural e já está com 67% da estrutura construída. O prazo de entrega é de 360 dias com acompanhamento e fiscalização da Agência de Transporte, Obras e Infraestrutura (Ageto).