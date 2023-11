Palmas: Ministro Alexandre Padilha ouviu movimentos sociais em Plenária na Capital

Por Redação

“Vamos terminar o ano com crescimento econômico, crescimento do emprego, com inflação controlada; todos os programas sociais estão retornando e cada vez mais vamos avançar nas políticas de inclusão”, destacou o ministro, que ouviu os representantes de movimentos de luta pela moradia e pela terra.

“Estou aqui para pedir que o estado brasileiro comece a olhar as pessoas com amor, carinho e respeito”, destacou Bismarque do Movimento, do Movimento Nacional de Luta pela Moradia (MNLM) ao pedir ao ministro Padilha o empenho do governo para garantir moradia para a população.

Representando o Movimento Casa Terra Trabalho e Liberdade (MCTTL), Laena Brito, falou da trajetória dos mais de 23 mil cadastrados ao movimento, na luta pela moradia e geração de emprego e renda e pediu ao ministro a atenção especial ao povo trabalhador do Tocantins. “Pedimos que os movimentos sejam olhados com mais atenção, mais carinho e que sejam destinadas emendas, recursos para que consigamos ampliar cada vez mais a oportunidade da moradia e a geração de emprego e renda no nosso estado do Tocantins”, destacou Laena.

A presidente do Conselho Municipal das Associações de Moradores e Entidades Comunitárias de Palmas, Cida do Comam, destacou o fato inédito de uma ministro de Estado ouvir os movimentos tocantinenses. “É a primeira vez na nossa história aqui no Tocantins, que temos um ministro para nos ouvir, e o que está acontecendo aqui hoje é muito importante, pois é através do movimentos comunitários que se busca, levanta e resolve as demandas de toda a comunidade”, pontuou.

Também presente na Plenária, Antônio Marcos, representou o Movimento dos Sem Terra (MST) e destacou sua preocupação com a segurança dos agricultores e agricultoras tocantinenses. “A segurança pública não pode ficar a serviço do agronegócio”, disparou ao afirmar a preocupação do MST com o Projeto de Lei nº 1199/2023, de autoria do senador Eduardo Gomes (PL) e que transfere para o domínio do Estado as terras da União.

A Plenária contou também com a presença do presidente do PT Tocantins, Zé Roberto, do deputado federal Ricardo Ayres, deputado estadual Ivory de Lira, do secretário estadual da Habitação, Thiago Benfica, do presidente do PV e secretário estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, bem como do secretário-chefe da Casa Civil, Deocleciano Gomes e da diretora do Departamento de Condicionalidades da Secretaria Nacional de Renda de Cidadania, órgão do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Eutália Barbosa.