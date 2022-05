Share on Twitter

A ação aconteceu durante o período matutino e vespertino no auditório da Escola Municipal Divina Ribeiro Borges, com o apoio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas), e em parceria com o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), Secretaria Municipal de Saúde e Conselho Tutelar.

Dentre os principais assuntos abordados no decorrer da palestra ministrada pela psicóloga Gisele Rodrigues, os estudantes matriculados em turmas do 6º ao 9º ano tiveram a oportunidade de obter informações e esclarecimento de dúvidas sobre o abuso e a exploração sexual, bem como formas de denúncia.

Durante a programação também foram realizadas exibições culturais por meio da apresentação de dança coreografada pelo grupo de balé do CRAS, bem como na execução de um número musical apresentado ao vivo pelo grupo de estudantes do 6º ano e uma apresentação em formato de vídeo exibida pelo Núcleo de Cidadania de Adolescentes (Nuca).

A secretária municipal de assistência social, Dayane Rodrigues, também participou da ação realizada no período da manhã, juntamente com a coordenadora do CREAS, Carla Daniela, e agradeceu a presença de todos os alunos, destacando a importância da palestra como forma de alerta para todos os participantes.