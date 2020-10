Painéis debaterão finanças, transformação digital, Ecommerce e Agronegócio digital

Serão quatro momentos de debates online sobre os temas em destaque no cenário nacional.

por Redação

Dentro da programação do Arena do Conhecimento, que ocorrerá online entre os dias 19 e 23 de outubro, foram pensados grandes encontros, um momento de debates, de mostrar a realidade de cada segmento da economia brasileira, como tem se comportado frente a pandemia e as perspectivas futuras.

O Senador da República Jorginho Mello – autor do Projeto que originou a Lei 13.999 de 2020, criando o Programa Nacional de Apoio às Microempresas de Pequeno Porte (Pronampe), responsável por disponibilizar recursos para os pequenos negócios e manter empregos durante a pandemia – conversará com os superintendentes de instituições bancárias do Tocantins. Serão discutidas a liberação de recursos no Estado e a perspectiva de uma nova rodada do programa com ampliação dos limites de empréstimo.

A Transformação Digital – processo onde as empresas usam a tecnologia para aumentar os resultados -, será tema da conversa do diretor de Administração e Finanças do Sebrae Nacional, Eduardo Diogo com Chico Saboya, superintendente do Sebrae – PE e Luiz Alberto Ferla, CEO da DOT Digital Group (um dos maiores grupos de educação digital). Juntos vão mostrar que a verdadeira mudança está em enxergar a tecnologia como peça fundamental, que auxilia os empreendimentos a se tornarem ágeis e produtivos, quer seja ele pequeno ou não.

Para debater o Ecommerce, o Sebrae Tocantins organizou um time de peso, a senadora Katia Abreu será a mediadora dos convidados Carlos Melles, diretor presidente do Sebrae Nacional e a empresária varejista Luiza Trajano, presidente do Magazine Luiza, que deve compartilhar a experiência frente a empresa que preside e também das novas aquisições, entre elas a compra de uma plataforma de cursos voltados para o ecommerce e performance digital.

E na sexta-feira, 23, às 16h, teremos o Agro Digital, com a participação do secretário de Inovação do Ministério da Agricultura, Fernando Camargo; do CEO da SP Ventures, Francisco Jardim, do reitor da Unitins, Augusto Rezende e do reitor da UFT, Luis Eduardo Bovolato.

Programação dos painéis:

Terça-feira – 20/10- 20h às 21h00 – Painel: Finanças/Pronampe

Painelista – Jorginho Mello – Senador da República

Convidado 1 – Marivaldo Gonçalves – Superintendente do Banco da Amazônia -TO

Convidado 2 – Raul Mohamed – Superintendente do Banco do Brasil – TO

Quarta-feira – 21/10- 20h às 21h00 – Painel: Transformação Digital

Painelista – Eduardo Diogo – Diretor Administração e Finanças do Sebrae Nacional

Convidado 1 – Chico Saboya – Superintendente do Sebrae-PE

Convidado 2 – Luiz Alberto Ferla – Grupo DOT

Quinta-feira -22/10- das 17h10 às 19h10 – Painel: Ecommerce

Painelista – Mediadora Kátia Abreu

Convidado 1 – Carlos Melles

Convidado 2 – Luiza Trajano – Presidente Magazine Luiza

Sexta-Feira – 23/10- 16h00 às 16h30 – Painel AGRO Digital

Convidado 1 – Fernando Camargo -Secretário de Inovação do Ministério da Agricultura

Convidado 2 – Francisco Jardim – CEO SP Ventures

Convidado 3- Augusto Rezende- Reitor da Unitins

Convidado 4– Luis Eduardo Bovolato – Reitor da UFT