por Redação

Mais uma vez o governador em exercício do Tocantins, Wanderlei Barbosa, adianta o pagamento dos salários dos servidores públicos estaduais. A folha de fevereiro, que corresponde a mais de R$ 183 milhões, será paga nesta sexta-feira, 25, estando os valores disponíveis para saque ao longo do mesmo dia. A folha de fevereiro contempla todos os servidores públicos estaduais ativos e pensionistas.

“Seguimos com o compromisso de valorizar nossos servidores pagando a eles o que é de direito e mais uma vez estamos adiantando o salário para que os nossos servidores possam honrar seus compromissos e continuar movimentando a nossa economia”, ressalta o governador em exercício do Estado do Tocantins, Wanderlei Barbosa.

O Governador reforça ainda os cuidados de prevenção e combate à covid-19. “Lembrando que esse pagamento antecede um feriado prolongado em todo o Brasil e, por isso, peço a todos que não baixem a guarda, que continuem vigilantes, mantendo o distanciamento social, não promovam aglomeração, cuidem de si e dos seus para, na quarta-feira, 2 de março, retornarem aos seus postos de trabalho prestando um serviço de excelência aos nossos cidadãos”, finaliza.