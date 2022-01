O Pe. Eldinei Carneiro presidiu na noite dessa última segunda-feira (03) a missa pelos seus 39 anos de vida. A homilia foi feita pelo Vigário Geral, Pe. Valdemir Alves.

Da redação

“O Pe. Eldinei tem inúmeras qualidades, gostaria de frisar sua capacidade intelectual, humildade, disponibilidade, zelo pastoral e facilidade com a comunicação, que o seu sacerdócio aponte sempre para Cristo”, declarou.

O momento do ofertório foi muito marcante, houve a entrada de um banner comemorativo, a estola, os santos óleos, a patena, o cálice, a uva e o vinho, que são objetos do ofício sacerdotal. Ao final da missa, o Mons. Juarez Gomes fez uso da palavra: “Estou muito feliz com a acolhida que recebi do Pe. Eldinei, ele é um sacerdote que goza da estima dos paroquianos e apaixonado pelo altar”.

Já o Pe. Domingos Pereira, Pároco de Cariri do Tocantins, falou da idoneidade do homenageado: “É um padre que procura viver a comunhão com os colegas e demonstra grande amor pela Igreja”.

As fiéis Isabela Guerra, Marilúcia Moura e Luzia Guedes e também o Diácono Joel Matos fizeram uso da palavra destacando as qualidades do religioso. Na sua fala Pe. Eldinei Carneiro destacou que o sacerdote tem o papel de indicar Cristo, ele tem quatro características: 1 – Pai (Aquele que acolhe), 2 – Juiz (Que ajuda a discernir), 3 – Mestre (Conhece em profundidade A Palavra de Deus) e 4 – Médico (Exerce a medicina espiritual, curar as feridas da alma).

“O específico do padre é o sagrado, sou muito grato a essa paróquia e ao povo de Gurupi e também a minha família”. Estiveram presentes oito sacerdotes e dois diáconos, também a Prefeita de Gurupi, Josi Nunes, o Vereador Jair do Povo, o Defensor Público Kita Maciel e as advogadas Adriana Maia e Giorgiana Oliveira. A missa foi transmitida ao vivo pelas redes sociais da Paróquia da Santo Antônio de Gurupi e Rádio 104,90 (Nova FM). O religioso recebeu vários presentes e um bolo dos 39 anos.