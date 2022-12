Segundo o G1, o jornalista Luiz Fernando Rocha Lima morreu nesta quarta-feira (7), em Goiânia. Há 5 anos, ele foi diagnosticado com leucemia e, no início deste ano, com câncer no cérebro. Ele fazia tratamento contra a doença. Nando, como era conhecido, deixa três filhas, três netos e a esposa, Regina Arantes Rocha Lima.

“O cientista político deixa um legado de persistência e amor pelo trabalho. Neste momento, solidarizo-me com sua esposa Regina Arantes, as filhas e todos os comunicadores que lamentam a perda”, escreveu o empresário Oswaldo Stival.