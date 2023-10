Oswaldo Stival destaca que Tocantins é símbolo de perseverança e determinação

Por Redação

“O Tocantins é um símbolo de perseverança e determinação”, diz o presidente da Cooperfrigu, Oswaldo Stival Júnior, ao comemorar os 35 anos de criação do Estado. As palavras de Oswaldo Stival Júnior traduzem bem a força e o sentimento do povo tocantinense de nascimento e de coração.

Esse sentimento de Oswaldo Stival Júnior também é de reconhecimento. “Devemos uma gratidão eterna a Siqueira Campos e a todos os visionários que tornaram possível a criação deste Estado”, afirmou.

Oswaldo Stival Júnior destaca também o orgulho seu e de toda sua família em poderem contribuir com a história desse Estado. “Minha família, incluindo meu pai, Oswaldo Stival, minha mãe Edith, meus irmãos Edivaldo e José João, minha esposa Andrea e nossos filhos, acreditamos no potencial do Tocantins e temos orgulho em contribuir para a construção da história deste Estado, fortalecendo a Cooperfrigu a cada dia, gerando empregos e levando o nome do Tocantins para o mundo por meio dos nossos produtos”, disse.

Empresário, presidente do Sindicato das Indústrias de Carnes Bovinas, Suínas, Aves, Peixes e Derivados (Sindicarnes) e vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado do Tocantins (FIETO), ele reforçou o compromisso que tem de continuar contribuindo para o desenvolvimento econômico e social do Tocantins. “Pela Cooperfrigu, o Sindicarnes e a Fieto continuaremos a contribuir para o crescimento e a prosperidade do Tocantins. Nossa visão é de um Estado cada vez mais forte, com oportunidades crescentes para todos os tocantinenses. Estamos comprometidos em fazer a nossa parte para tornar esse sonho uma realidade”, enfatizou.

Oswaldo Stival Júnior também parabenizou o Estado e todos os tocantinenses. “Viva o Tocantins e os tocantinenses de nascimento e de coração, assim como eu”, concluiu.