Opositores de Josi Nunes usam foto dela com Carlesse para revanchismo político

Por Wesley Silas

Longe de ter a pecha de mal-educada, seus adversários não perdem tempo em associar qualquer imagem para afastá-la de um possível realinhamento político com o Governo estadual em 2024, como aconteceu no circuito dos shows do aniversário de Gurupi, numa imagem amplamente pulverizada em redes sociais e em grupos do WhatsApps por seus desafetos, como o empresário José Carlos Amaral – conhecido como Zé Carlos das Polpas, homem de confiança do ex-governador Marcelo Miranda e, ao lado do ex-governador, foi candidato a deputado estadual pelo MDB nas eleições passadas.

Para a infelicidade da prefeita, apesar de não ter o seu nome vinculado a qualquer denúncia contra o ex-governador, como a que aconteceu no início desta semana, há muitos interesses por trás das cortinas das eleições de 2024, onde ela poderá enfrentar alguns de seus parceiros do momento e na pauta das negociações da velha forma de fazer política, que continua presente, ela poderá ter alguns dos seus aliados e escolhidos no primeiro escalão seguindo o que escreveu o poeta Belchior na canção “Como Nossos Pais” que diz: “minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo diferente, ainda somos os mesmos e vivemos como nossos pais”.

“No meio político a Josi é reconhecida como uma pessoa leal e honesta – já provou isso na época do Gaguim, na época do Marcelo Miranda, foi com Laurez e com Carlesse – todos na classe política sabem que a Josi sabe retribuir apoios e tem isso como uma marca na vida dela – A lealdade – algo raro na política- ela cumpre os compromissos políticos dela. E sem dúvidas, ela vai saber retribuir os apoios que ela tiver na reeleição dela ano que vem, nas eleições de 2026”, defendeu um dos seus secretários de confiança ao Portal Atitude.

Via da Integração

Para apagar o rescaldo do incêndio, alguns aliados da prefeita Josi Nunes usaram discurso apaziguadores durante a inauguração da Via da Integração José Wilson Siqueira Campos.

“Prefeita Josi, vou lembrar aqui uma frase de Martin Luther King: “O que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons”. A senhora prefeita tem sacudido esta cidade de obras tem buscado a minha casa mesmo eu não tendo mandato para perguntar o que é que fiz quando prefeito que ela pudesse fazer aqui. […] Que Deus continue a inspirá-lo governador e prossiga, apesar de tudo e qualquer outra coisa, não ouça o grito dos maus e tenha a certeza do grito dos bons”, disse Eduardo Siqueira Campos.

Aliado de primeira mão, o deputado Gaguim, assim como o senador Eduardo Gomes, principais responsáveis pelo recurso no valor de R$ 24 milhões para a construção da Via da Integração também saiu em defesa da prefeita.

“Ela só cometeu um erro não ter apoiado você (governador Wanderlei), mas agora estamos juntos, mas é passado e vamos para frente porque é olhado para frente é que vem o progresso. […] nós vamos fazer esta mulher ser a mais votada do Brasil”, disse.

Discurso institucional do governador Wanderlei

Quebrando o protocolo, o governador Wanderlei Barbosa fez questão de ser o penúltimo a usar a palavra e deixou claro que só irá se manifestar publicamente sobre as eleições municipais em 2024, o mesmo tem feito o seu vice, Laurez Moreira em Gurupi.

“Josi, você terá sempre a minha disposição de trabalharmos juntos e não estou falando de política porque acontece no próximo ano e dura às vezes três meses e a gestão dura 04 anos. Nós temos é que trabalhar pelo povo e fazer o melhor. As questões políticas ideológicas não ferem a relação institucional que eu tenho com Gurupi e com o Tocantins”, disse o governador.

“Nós vamos para guerra e se formos juntos será maravilho e se formos separados vai ser uma guerra com respeito”, Josi Nunes

Em seguida a prefeita Josi Nunes encerrou a cerimônia de inauguração da Avenida da Integração em um discurso aberto sobre as possibilidades.

“Nós estamos na proximidade de uma eleição e todos ficam me perguntando se vou ter apoio (do governo estadual) ou não. Se vou ser candidata ou não. Gente, tem a hora certa para tudo isso e pode ser ou não! Em momento das nossas vidas nós podemos andar todos juntos, como podemos andar separados. O importante é o que está acontecendo aqui neste momento e não estamos discutindo aqui as eleições do ano que vem ou de 2026. Não! Nós estamos aqui trabalhando juntos como os deputados Eduardo Fortes e Gutierres que eu competi na eleição passada e eu fiz questão de mandar convite para todos para que vocês pudessem estar aqui porque ninguém faz nada só e precisamos da união de todos”, disse.

Em seguida ela agradeceu ao governador Wanderlei Barbosa e citou que foi sua colega no parlamento estadual, assim como foi parceira do vice-governador, Laurez Moreira nas duas eleições a prefeito e que agora sua missão e dar continuidade ao que Laurez começou.