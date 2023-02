Share on Twitter

da redação

As agências bancárias, eles se aglomeram com criança e essa cena vulnerável tem se tornado frequente no centro da cidade. Eles pedem ajuda, qualquer coisa em prol da sobrevivência.

A situação gera uma pergunta: Como melhorar a inclusão econômica e social dos venezuelanos na cidade? Realmente, é uma situação a ser resolvida.