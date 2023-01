Por Padre Eldinei Carneiro

As coisas novas costumam ser assustadoras, mas depois vêm os benefícios, temos dificuldade de acolher o novo, porque muitas vezes gostamos da “zona de conforto” e não desejamos sair da inércia, mas para o nosso crescimento é necessário os desafios, eles nos ensinam a sermos perseverantes, fortes e resilientes.

O que o novo pode nos oferecer? Ele pode nos proporcionar caminhos novos, mudança de mentalidade e sobretudo uma capacidade de fazermos a experiência da águia, que sempre renova a estrutura do seu próprio corpo, para começar uma vida nova.

Por fim, partilho parte da minha homilia da missa da vigília de ano novo (missa da virada). Gostaria de deixar 4 pontos para vos ajudar no próximo ano: 1 – Diagnóstico (Levantamento dos aspectos positivos e negativos, erros e acertos), 2- Fazer os projetos espirituais (crescimento da fé), 3 – É preciso um coração novo para acolher a novidade de Deus (O interior precisa está renovado) e 4 – Escrever uma nova história (página nova). Como dizia o filósofo Heráclito de Éfeso:”Ninguém entra em um rio duas vezes, porque as águas já não são as mesmas e nem a pessoa também é a mesma”. Tudo é um eterno devir (movimento). E Aristóteles ensinava:”A única constante é a mudança”. Mas em Cristo Jesus, que é o Senhor do tempo e da história, renovamos todos os nossos sonhos e projetos. “Eis que faço novas todas as coisas, Eu sou o alfa e o ômega (o princípio e o fim”. (Ap. 21, 5). Desejo um ano repleto de paz, alegria e esperança. Feliz Ano Novo!

Sobre o autor

Pe. ELDINEI CARNEIRO

É natural de Santa Rosa do Tocantins, mestre em Teologia Moral pela Pontifícia Universidade Laeteranense (Academia Afonsiana – Roma), mestrando em Direito Canônico pelo Instituto Superior de Direito Canônico de Goiânia-GO, graduado em Filosofia, Teologia (Centro de Estudos Superiores Mater Dei de Palmas – TO/Seminário Divino Espírito Santo) e Direito (Unirg – Universidade de Gurupi- TO), Sacerdote da Diocese de Porto Nacional-TO, vigário Forâneo da Forania de Porto Nacional-TO e pároco da Catedral de Nossa Senhora das Mercês de Porto Nacional-TO. É ainda membro da Academia Gurupiense de Letras (AGL).