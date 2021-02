Share on Twitter

Gurupi e a nossa região sul está para trás no quesito representatividade política na Assembleia Legislativa e no Congresso Nacional. Não temos deputados estaduais, federais e muito menos senadores da nossa região que lutem pelas necessidades e desenvolvimento do povo gurupiense e demais munícipes aos arredores.

por Régis Caio*

A nossa região está em pleno desenvolvimento. Obras em Gurupi para todos os lados, possibilidades da TO-500 (Transbananal), da duplicação da BR-153 e Ferrovia Leste-Oeste, tudo podendo ser uma realidade em breve e que vai alavancar o desenvolvimento econômico local. Contudo para melhorar o cenário precisamos de políticos “pratas da casa”.

Atualmente não temos representatividade no legislativo, em anos anteriores Gurupi já chegou a ter quatro deputados estaduais, dois deputados federais, precisamos retomar esse prestígio político e ser destaque tanto na assembleia quanto no congresso, assim teremos vozes ativas que lutem pelo sul do estado.

Gurupi tem bons nomes que possam nos representar e com capacidade de serem bons legisladores. Não precisamos de vários candidatos como ocorreu em 2018, quando os votos esfarelaram e tivemos que ficar só com suplentes. Precisamos de poucos, porém com qualidade de serem os representantes certos.

Nomes já começam a aparecer e com pretensões de disputarem uma cadeira no legislativo estadual e federal é o caso dos ex-vereador Eduardo Fortes, do empresário Alex da Exclusiva e os vereadores Ivanilson Marinho, Valdônio Rodrigues e Zezinho da Lafiche que já manifestaram pretensões de disputar.

No ano que vem, teremos a oportunidade de mudarmos. Eleições 2022 é logo ali e precisamos com urgência de representantes para nossa região.

*Régis Caio é jornalista e colunista do Portal Atitude