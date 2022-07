por Padre Eldinei Carneiro

Longe das mulheres, que não participavam da vida pública e que não frequentavam os ginásios, os homens gregos se habituaram a celebrar a beleza e a perfeição do corpo masculino.

Nesses últimos tempos estamos vivendo um momento de verdadeira veneração ao corpo, que prefiro chamar “O Culto ao Corpo”.

Mas afinal, o que significa a palavra culto, ela vem do latim cultus, que o mesmo que cultivar, cuidar, adorar e referência.

Quando comento sobre o culto ao corpo, não estou atacando as pessoas que procuram fazer suas caminhadas, academias ou outras atividades físicas, saúde é sempre bem-estar. O que sinto é quem alguns cultuam demais o corpo e o físico esquecendo da mente, da alma (psiché grega). A beleza do ser humano não pode ser somente externa, mas integral. A antropologia descreve o homem com ser racional constituído de duas dimensões: corpo (matéria) e alma (espírito). Severino Boécio descrevia pessoa como: “Substância individual de caráter racional”.

Sei que as pessoas que cuidam bem do corpo, tem uma boa autoestima, mas ela pode ser mais plena e completa com o cultivo também da alma.

Por fim, o presente pensamento não tem como finalidade criticar o cuidado pelo corpo, mas o culto ao corpo, até porque só somos seres humanos autênticos na dinâmica da alteridade, isto é, na relação com os outros, não podemos parar em nós mesmos, porque seria uma porta de entrada para o narcisismo, a autoadmiração, somos chamados a transcendência e ao infinito. O ideal é sempre o equilíbrio: “Desconsiderar o corpo é diminuir as possibilidades do espírito”. Ninguém consegue realizar um atividades mental ou espiritual com o corpo doente. Finalizo com Santo Agostinho: ”Virtus in medio” (A virtude está no meio”). Busquemos a saúde do corpo e da alma, pois “aonde está o teu coração, aí estará o teu Tesouro” (Mt 6, 21).

É natural de Santa Rosa do Tocantins, mestre em Teologia Moral pela Pontifícia Universidade Laeteranense (Academia Afonsiana – Roma), mestrando em Direito Canônico pelo Instituto Superior de Direito Canônico de Goiânia-GO, graduado em Filosofia, Teologia e Direito, sacerdote da Diocese de Porto Nacional-TO, vigário Forâneo da Forania de Porto Nacional-TO e pároco da Catedral de Nossa Senhora das Mercês de Porto Nacional-TO. É ainda membro da Academia Gurupiense de Letras (AGL).