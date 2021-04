Share on Twitter

Hoje, 23 de abril, é comemorado o Dia Mundial do Livro. Aproveito esta data para fazermos uma reflexão sobre a importância do nosso velho e bom livro, que ainda sobrevive em meio ao mundo digital.

por Régis Caio

Parabéns ao livro, que comemora hoje o seu dia, uma data importante, afinal ele é companheiro da humanidade há séculos. Fui criado em escola pública, lendo vários livros paradidáticos de autores como Marcos Rey, Aristides Fraga Lima, dentre outros que contribuíram para a minha paixão pela leitura na infância.

Com o advento do mundo digital, internet e dispositivos móveis, o livro, se mantém e ainda respira, apesar que boa parte da população, principalmente a brasileira, não ter hábitos de leitura e acabam ignorando-o.

Hoje me chamou a atenção uma pesquisa que vi em um site de notícias, um levantamento do portal Cuponomia, aponta que o interesse pela leitura tem aumentado durante a pandemia do novo coronavírus.

De acordo com os dados, houve aumento de 20% nas buscas por livros, em comparação com o mês de abril de 2020, quando a pandemia ainda estava começando.

Esses dados apresentados é motivo de comemorar, pois o nosso velho e bom livro ainda sobrevive e que possamos não deixá-lo morrer. Longa vida ao Livro.