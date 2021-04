Share on Twitter

O leilão da rodovia BR-153, entre Tocantins e Goiás, deverá ser bem-sucedido, porém, a expectativa é de baixa competição, segundo analistas que acompanham o processo. A entrega das propostas foi realizada nesta última segunda (27), na sede da B3, em São Paulo.

por Rubens Salomão

A disputa pelo ativo está marcada para esta quinta-feira (29). A baixa disputa não é fruto de problemas na estruturação do projeto – pelo contrário, o edital foi elogiado no setor. Porém, trata-se de um contrato desafiador: uma via extensa, de 850 quilômetros, e um volume alto de investimentos, de R$ 7,8 bilhões em obras, além de outros R$ 6,2 bilhões em custos operacionais.

Além disso, este será o primeiro de uma série de megaleilões rodoviários, entre eles, os da BR-381 (em Minas Gerais), que prevê investimentos de R$ 7 bilhões, e da rodovia Dutra (entre São Paulo e Rio de Janeiro), com R$ 14,5 bilhões em obras.

A avaliação é que operadores do setor poderão guardar suas fichas para as futuras oportunidades. O próprio governo reconhece que a concessão, dentro do portfólio de projetos, é o menos atrativo e, por isso mesmo, optou por fazer o leilão antes dos demais.

