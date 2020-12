Opinião| Futuros de dias melhores virão. Feliz ano novo

Não há como negar que Laurez Moreira fez uma boa gestão em Gurupi. Durante seu mandato construiu várias obras edificantes e melhorou a qualidade dos serviços essenciais, mesmo com a realização de uma administração bem avaliada. Os passos políticos de Laurez para o fortalecimento de Gurupi e região sul não funcionaram, complicando ainda mais a representatividade da região.

Por Jonas Barros

Gurupi é uma cidade polo que influencia toda a região e a condução política no município reflete nas demais cidades. Já tivemos época que tivemos quatro deputados estaduais e dois federais. Na gestão Laurez perdemos a representação nas esferas estadual e federal, apesar de termos um governador que é daqui, o prefeito não votou e não se aliou, mais uma vez o município exerceu a velha prática de distanciamento do Palácio Araguaia, o que trouxe prejuízos para todos nós.

Com a eleição da prefeita Josi Nunes, aliada de primeira hora do governador, enche o povo gurupiense de esperança por dias melhores, pois os dois trabalhando de mãos dadas com certeza os investimentos chegarão e quem ganha com isto é a população.

Laurez Moreira errou em insistir num projeto político voltado exclusivamente para o seu fiel escudeiro, que em 2018 não alcançou êxito perante a comunidade gurupiense, quando foi derrotado para o cargo de deputado estadual, mesmo assim Moreira volta a insistir por meio de decisão unilateral, não ouvindo os seus aliados e acabou lançando o mesmo nome em 2020 para lhe suceder ao Paço Municipal, esta insistência enfraqueceu o seu plano futuro para 2022, pois cogitava-se a possibilidade de disputar o governo estadual.

A eleição de Josi Nunes indica novos rumos, possibilidades, que chamam a atenção para a necessidade de fortalecimento e surgimento de lideranças locais, diante dos grandes desafios que teremos pela frente e que 2021 será intenso para reconstrução da representação de Gurupi e toda região. Josi Nunes, Gleydson Nato e o Governador Mauro Carlesse precisam encontrar caminhos e soluções políticas para alavancar o desenvolvimento da região sul.