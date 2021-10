Share on Twitter

Com a economia mundial dando os primeiros passos para a recuperação pós pandemia da Covid 19, o Brasil tem surpreendido positivamente com os números conhecidos até agora.

Por Eduardo Gomes*

O governo do presidente Bolsonaro tomou a decisão histórica de recuperar e expandir a malha ferroviária nacional, projeto que está sendo executado pelo ministro Tarcísio Gomes de Freitas, no Ministério da Infraestrutura. E a boa notícia vem do Tocantins.

A Valec S/A lançou no último dia 8 o edital de Concessão do Pátio Intermodal da Ferrovia Norte-Sul em Guaraí, às margens da BR 235, com área total de 82,3 mil m2. A expectativa da companhia é que essas novas instalações aumentem em até 15%(quinze por cento), o volume de cargas movimentadas atualmente pelo Ramo Norte da FNS.

O impacto imediato, já na construção e depois na operação do Pátio, é na geração de emprego e renda, beneficiando toda a região.

É o Tocantins cumprindo sua vocação de ser o indutor do progresso na região norte e centro-oeste do Brasil.

