Conforme acompanhamos desde o registro das chapas 30/09/2021, as eleições da OAB/TO movimentaram o cenário do nosso Estado. Presenciamos a apresentação de propostas; desistência de chapa a nível Seccional, com a consequente junção de chapas; ataques pessoais; discurso de voto útil em busca de vitória; e, entre outros fatores que aqueceram os bastidores eleitorais.

Por Denis Martins

Com um olhar mais óbvio, a nível Estadual, nota-se que a Chapa capitaneada pelo atual Presidente Seccional vem em constante crescente, com a musculatura proporcionada pelo resultado positivo da Gestão neste triênio. Nota-se ainda a forte adesão da advocacia diante do resultado, o que, pode dar maior tranquilidade ao Candidato da Chapa OAB Independente. Quanto ao debate promovido nesta última semana, apenas consolidou os avanços da Gestão e os benefícios proporcionados a Advocacia a nível Estadual.

Quanto a Chapa liderada pela oposicionista Ester Nogueira, percebe-se a estagnação de sua campanha, onde, posterior a adesão da Chapa até então comandada pela Rita Rocha, perdeu aliados diante do sacrifício de candidatos para a adesão de membros componentes da chapa desistente.

Ainda, houve veiculação de material intitula Voto Útil, onde a Chapa Ordem na Casa a todo custo buscou conscientizar os eleitores de que deveriam votar em candidatos com maiores chances de vitória, e, eventualmente se abstendo de acreditar na filosofia e nas ideias dos candidatos.

Por fim, posterior ao debate promovido em Araguaína-TO, expôs as fragilizadas e deficiências da candidata. Quanto a Chapa liderada pelo Leonardo Maciel, nota-se que o idealismo e o sentimento de uma nova ordem foi recebido com bons olhos aos eleitores que encontram-se desacreditados com o atual cenário político. Foi observado que encontram melhor preparado quanto a ideias e propostas exequíveis do que a candidata Ester. Porém, o que se observa que a Chapa Renovação e Inovação plantou a semente de uma nova ideia para ser cultivado e florescido para o futuro.

A nível de Subseção de Gurupi-TO, o olhar é algo mais delicado.

Com o lançamento inédito de 3 (três) Chapas locais, aqueceu os ânimos locais, e a corrida pelos eleitores diante do reduzido número de eleitores aptos a votarem, que gira em torno de 500.

Temos inicialmente a chapa alinhada com a Ester Nogueira, liderada por Elyedson Pedro, atual vice-presidente da gestão local. A referida chapa sofreu um desfalque durante o processo eleitoral pela substituição inesperada no antigo candidato Wellson Dantas, o que, prejudicou o discurso e a caminhada inicialmente proposta. Sofreram ainda críticas quanto a veiculação do material pela Candidata a Vice-Presidente Seccional Rita Rocha onde conclama os advogados para a valorização do voto útil. Quanto a campanha, com o lema Casa em Ordem, apresenta propostas as quais busca a valorização dos temas sociais.

Analisando o material de campanha do Candidato, não foram apresentados as realizações enquanto atual Gestão, o que restou prejudicado a análise quanto as realizações. Quanto a representatividade, nota-se que foi prejudicado diante da junção das Chapas da Ester Nogueira e da Rita Rocha, que culminou no desligamento de candidatos em prol de alocaram os novos candidatos. Para representação de Gurupi-TO e região, restaram com 2 (dois) candidatos a Conselho Estatual Titular, 3 (três) candidatos a Conselho Estadual Suplente, 1 (um) candidato ao Conselho Federal Suplente, e, 1 (um) candidato adjunto a Caixa de Assistência dos Advogados.

Quanto a Chapa local OAB Independente, com o nome de Vitor Schmitz a Presidência, pautou na bandeira da Advocacia em Início de Carreira, na valorização da Advocacia no Interior, no fortalecimento da advogada mulher e na continuidade da assistência da CAATO aos advogados.

Neste sentido, acompanhando as propostas e materiais de campanha, nota-se que o Candidato apresentou resultados de sua gestão como Delegado Sul da CAATO, onde proporcionou a Advocacia convênios com comércio, promoção de campanhas de imunizações da H1N1, implementação do Programa Anuidade Zero, e, proporcionou auxílios a Advocacia pelo advento da pandemia da COVID19. Quanto a representatividade, percebe-se a participação em números de representantes locais, o que, soa positivo para a condução da Gestão para o próximo triênio.

Para representação de Gurupi-TO e região, restaram com 5 (cinco) candidatos a Conselho Estatual Titular, 5 (cinco) candidatos a Conselho Estadual Suplente, 1 (um) candidato ao Conselho Federal Titular, 1 (um) candidato ao Conselho Federal Suplente, e, 1 (um) candidato a Diretoria da Caixa de Assistência dos Advogados.

Por fim, a Chapa encabeçado por Paulo Izídio, buscou a bandeira idealista de uma nova ordem levantado por Leonardo Maciel. Importante destacar que o Paulo Izídio é atualmente membro da atual diretoria como Secretário Geral Adjunto, o que, pode soar controverso o discurso lançado pelo título Renovação e Inovação. Traz como bandeira a valorização da Advocacia em Início de Carreira, a Advocacia Feminina, e, valorização da advocacia. Analisando o material de campanha do Candidato, não foram apresentados as realizações enquanto atual Gestão, o que restou prejudicado a análise quanto as realizações.

Quanto a representatividade de Gurupi-TO e região, restaram com 4 (quatro) candidatos a Conselho Estatual Titular, 1 (um) candidato ao Conselho Federal Titular. Como todo processo eleitoral a caminhada é árdua e cansativa. Conforme apresentado, foi possibilitado aos eleitores todas as informações necessárias para que pudessem formar um convencimento quanto ao voto a ser exercido nesta terça feira. Caberá aos Advogados do Estado do Tocantins exercerem o sufrágio nesta data a fim de elegerem os próximos representantes classista em mais um movimento democrático eleitoral.