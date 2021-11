O assunto foi debatido na semana passada no Ministério da Infraestrutura e para melhorar o tráfego e oferecer mais segurança é necessário que a União assuma essas rodovias fundamentais para a economia do Tocantins.

por Régis Caio

O Tocantins possui diversas rodovias estaduais que precisam urgentemente de serem federalizadas. O posicionamento geográfico do estado é estratégico, pois liga várias regiões do país, sem contar o aumento no agronegócio que movimenta esta terra, fazendo com que a trafegabilidade nas rodovias seja mais intensa. Algumas rodovias estão em situação crítica e prejudica todo este contexto positivo que o estado oferece.

Na semana passada o governador em exercício Wanderlei Barbosa esteve reunido com o Ministro da Infraestrutura Tarcísio Gomes e foi debatido sobre a possibilidade de federalização das TO-050 (de Silvanópolis a Porto Nacional), TO-020 (Palmas a Aparecida do Rio Negro) e TO-335, conhecida também como Transcolinas e que liga Palmeirante a Couto Magalhães.

A federalização contempla a padronização das rodovias, isto vai ajudar muito no desenvolvimento dessas regiões no escoamento da produção para outros estados. Os investimentos vão melhorar muito a mobilidade e a segurança nesse novo segmento de entregar as estradas para a União. Essas rodovias terá condições de tráfego bem melhores para que a região continue a crescer e se desenvolver em ritmo cada vez mais acelerado. O povo tocantinense ganha com a federalização.