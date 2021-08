por Fábio Pereira

Em muitas partes do mundo, catástrofes relacionadas ao clima estão ficando cada vez mais frequentes e intensas. Os primeiros 20 anos do século 21 foram marcados por um aumento “impressionante” dos desastres climáticos, segundo um novo relatório do Escritório da ONU sobre Redução de Risco de Desastres.[1] De acordo com esse documento, houve 7.348 desastres em todo o mundo nas últimas duas décadas.

No começo de 2020, por exemplo, fortes chuvas causaram grandes inundações no Brasil. Mais de 60 pessoas perderam suas vidas.[2] [3] Grandes incêndios no Pantanal Mato-Grossense e na região amazônica causaram danos devastadores. E em 2021, enchentes históricas têm afetado muitos países, como Alemanha, Bélgica, China e Holanda.

Ações que podem ajudar quando enfrentarmos desastres climáticos:

Antes: Prepare-se para agir rapidamente.

O que a Bíblia diz: “Quem é prudente vê o perigo e se esconde, mas os inexperientes vão em frente e sofrem as consequências.” — Provérbios 22:3.

Explicação: Tente saber quais desastres poderiam acontecer em sua região para que você possa agir rapidamente e proteger sua família.

Durante: Concentre-se no que é mais importante.

O que a Bíblia diz: “Mesmo quando alguém tem abundância, sua vida não vem das coisas que possui.” — Lucas 12:15.

Explicação: A vida é mais importante do que bens materiais.

Depois: Viva um dia de cada vez.

O que a Bíblia diz: “Nunca fiquem ansiosos por causa do amanhã, pois o amanhã terá suas próprias ansiedades.” — Mateus 6:34.

Explicação: Prepare-se, mas não fique extremamente preocupado a ponto de ficar paralisado.

Veja mais dicas práticas sobre esse assunto no site JW.ORG: Desastres climáticos: será que a Bíblia pode ajudar as vítimas?

Fábio Pereira é Porta-voz local das Testemunhas de Jeová